У форварда «Айлендерс» Ли травма передней крестообразной связки. Он выбыл до конца сезона

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло сообщил, что нападающий клуба Андерс Ли досрочно завершил сезон из-за травмы, информирует официальная страница «островитян» в «Твиттере».

У капитана команды диагностировано повреждение передней крестообразной связки. Хоккеист перенесёт операцию на этой неделе.



В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 12 шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+11» и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч американский нападающий проводил на льду 17 минут 29 секунд.



12 марта «Айлендерс» на домашнем льду принимали «Нью-Джерси Дэвилз». В середине первого периода Ли отметился результативной передачей, ассистировав Адаму Пелеку. Однако в этой встрече Андерс сыграл всего 3 минуты 35 секунд. В одном из эпизодов Ли получил тяжёлую травму, из-за которой, скорее всего, будет вынужден закончить сезон досрочно.