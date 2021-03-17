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Чехович и Дер-Аргучинцев покинули «Торпедо». Они продолжат карьеру в Северной Америке

Чехович и Дер-Аргучинцев покинули «Торпедо». Они продолжат карьеру в Северной Америке
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты Иван Чехович и Семён Дер-Аргучинцев, права на которых в Континентальной хоккейной лиге принадлежат «Торпедо», продолжат карьеру в Северной Америке, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Для обоих хоккеистов минувший сезон стал дебютным в КХЛ, и именно в «Торпедо» они начали набирать свои первые результативные очки в российском хоккее на взрослом уровне.

В результате Иван Чехович провёл в составе команды 47 матчей, набрав при этом 36 очков и несколько раз завоевав звание лучшего новичка лиги. Семён Дер-Аргучинцев сыграл за «Торпедо» 21 раз и набрал 6 очков, преодолев при этом в ходе сезона серьёзную травму.

В Северной Америке права на Дер-Аргучинцева принадлежат «Торонто Мэйпл Лифс», на Чеховича — «Сан-Хосе Шаркс».

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