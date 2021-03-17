«Авангард» снял превью к серии с «Магниткой» по сериалу «Ход королевы»

Омский «Авангард» на своей странице в YouTube опубликовал проморолик перед серией полуфинала Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».
Видео называется «Омский гамбит». В ролике использован фрагмент из американского сериала о шахматах «Ход королевы». Главный тренер омского клуба Боб Хартли разговаривает с актрисой, которая сыграла роль шахматистки Бет Хармон.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Авангарда» в YouTube.
Первый матч серии между «Авангардом» и «Металлургом» состоится 18 марта.
Напомним, «Авангард» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги выбил екатеринбуржский «Автомобилист» после пяти матчей — 4-1 (3:0, 4:3, 1:2, 4:3 ОТ, 3:1). Магнитогорскому «Металлургу» потребовалось шесть встреч, чтобы сломить сопротивление нур-султанского «Барыса» — 4-2 (7:4, 1:2 ОТ, 2:1, 2:4 5:1, 5:3).
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