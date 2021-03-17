Фетисов объяснил, должен ли Третьяк сдать депутатский мандат после ухода из ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что президент ФХР Владислав Третьяк покинул совет Международной хоккейной лиги.



«Может ли выход Третьяка из состава ИИХФ негативно повлиять на российский хоккей? Если наши будут хорошо играть, никакой связи не вижу.



Должен ли Третьяк сдать депутатский мандат? Если для него важнее членство в Международной хоккейной лиге, да, если должность депутата — нет. Это уставная история», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея. Решение Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года предусматривает, что лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. В связи с этим Третьяк не может входить в совет ИИХФ и её комитеты вплоть до 17 декабря 2022 года.