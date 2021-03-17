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«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и вышел вперёд в серии

«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и вышел вперёд в серии
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2021, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Коршков (Ткачёв, Петерссон) – 49:31' (5x5)   0:2 Беляев – 59:29' (en)

В середине третьего игрового отрезка, на 50-й минуте, Егор Коршков открыл счёт во встрече. Очки за результативные передачи на свой счёт записали нападающие Владимир Ткачёв и Андре Петерссон. На последней минуте третьего периода Михаил Беляев увеличил преимущество «Локомотива». Голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил шат-аут, отразив все 25 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Локомотив» повёл в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 19 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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