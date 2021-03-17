«Начало чемпионата было не лучшим». Лавиолетт поделился мнением об игре Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре нападающего Александра Овечкина.

«Начало чемпионата, как показалось, было для него не самым лучшим. Как и для всей нашей команды. Затем последовал карантин, так что удачным старт сезона точно не назовёшь.



Но, даже проходя через всё это, он создавал опасные моменты в нападении и имел отличные шансы отличиться. И сейчас всё выглядит так, что шайба после его бросков просто стала чаще находить путь в ворота.



На мой взгляд, чем лучше ты входишь в свой ритм, тем больше отдачи получаешь в ответ. Тем игрокам, которые постоянно создают моменты и забивают голы, очень нужно иногда поймать нужный ритм, чтобы чаще забивать.



Так что для меня как раз в этом большая разница. За последние несколько недель наши результаты сильно изменились, и у нас появилось больше шансов для взятия ворот», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.