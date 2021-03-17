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«Начало чемпионата было не лучшим». Лавиолетт поделился мнением об игре Овечкина

«Начало чемпионата было не лучшим». Лавиолетт поделился мнением об игре Овечкина
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре нападающего Александра Овечкина.

«Начало чемпионата, как показалось, было для него не самым лучшим. Как и для всей нашей команды. Затем последовал карантин, так что удачным старт сезона точно не назовёшь.

Но, даже проходя через всё это, он создавал опасные моменты в нападении и имел отличные шансы отличиться. И сейчас всё выглядит так, что шайба после его бросков просто стала чаще находить путь в ворота.

На мой взгляд, чем лучше ты входишь в свой ритм, тем больше отдачи получаешь в ответ. Тем игрокам, которые постоянно создают моменты и забивают голы, очень нужно иногда поймать нужный ритм, чтобы чаще забивать.

Так что для меня как раз в этом большая разница. За последние несколько недель наши результаты сильно изменились, и у нас появилось больше шансов для взятия ворот», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

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