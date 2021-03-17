Никитин: ЦСКА занял выжидательную позицию и не заслужил сегодня победу
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (0:2, 0-1).
«Локомотив» играл сегодня в свою игру, а мы заняли выжидательную позицию. Не заслужили победу. Нам надо играть в свой хоккей, против системной команды чего-то ждать не получится. Надо заставлять соперника ошибаться, мы сегодня это не делали.
Сегодня не Робинсон привёз обе шайбы. Насчёт Кемпе — посмотрим. Возможно, он выйдет на следующий матч», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и вышел вперёд в серии
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