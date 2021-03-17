Лямся — о Метсоле: посмотрим, кто сыграет в следующем матче. У нас два прекрасных вратаря

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).
«Понимали, что у нас сложный соперник. Встреча проходила по сценарию, который мы предполагали. Сложно понять, почему медленно начали матч. Не были готовы к высокому уровню борьбы. Во втором периоде отыграли один гол, но потом пропустили третий и четвёртый. Игра была сделана. В пятницу всё начнётся заново.
Не считаю, что это было тактическое поражение. Четвёртое звено хорошо себя проявило. Что касается игры первого звена, то ему не хватило агрессии. Всем надо прибавлять в игре. Команда выигрывает вместе и проигрывает вместе. Посмотрим, кто сыграет в следующем матче. У нас два прекрасных вратаря. Продолжим работать над большинством.
Как говорил, маленькие детали решают в таких сериях. Забей Хохряков в первом периоде в меньшинстве — встреча могла бы пойти по совсем другому сценарию. В итоге «Ак Барс» использовал большинство. Мы представляем, на что способен соперник. Будем готовиться», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 марта 2021
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