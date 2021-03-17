Андрей Скабелка рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось обыграть ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:0, 1-0).



«Равный матч. Конечно, это командная победа. Где-то были ошибки, но мы всегда говорим, что в хоккее нельзя не ошибаться, но важно, если твои партнёры исправляют твои ошибки. Сегодня у «Локомотива» была отличная взаимозаменяемость.



Обыграли ЦСКА за счёт работы, за счёт выполнения задания на игру. Банально, но так и есть. Во втором периоде был момент, когда «армейцы» нас здорово поддавили, а в остальном придерживались нашего плана. ЦСКА здорово использует во втором периоде ближнюю лавку, сделали несколько наложений, и если бы мы не взяли тайм-аут, то против нашей пятёрки вышло бы уже третье звено соперника.



Никто специально не хочет удаляться, но это эмоции, это накал. Конечно, мы не хотим получать штрафы в зоне атаки. Оценить игру Ландера? Сыграл на хорошем уровне, но я не хочу никого выделять. По Павлу Красковскому пока нет никакой информации. Команда сплотилась после его травмы? Да у нас в целом команда сплочённая и дружная», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и вышел вперёд в серии