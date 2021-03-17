М. Беляев: «Локомотив» старался играть системно. По самоотдаче ни к кому претензий нет

Нападающий «Локомотива» Михаил Беляев подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:0, 1-0).

«Рады, что выиграли первой матч. Он был очень важным для нас. Мы старались играть системно. По самоотдаче ни к кому претензий нет, все молодчики.

В эпизоде с заброшенной шайбой сыграла роль и ошибка защитника на синей, и моё давление на него. Получилось, что прошёл неровный пас, я на него пошёл активно, и шайба прошла мимо защитника. Там всё очень быстро происходило, я не успел оценить, кто ошибся.

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После травмы Красковского и моего перехода в его звено проблем с адаптацией к другим партнёрам не было. Мы играли и до этого вместе. В принципе мы играем системно, поэтому проблем не было», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.