М. Беляев: «Локомотив» старался играть системно. По самоотдаче ни к кому претензий нет

Нападающий «Локомотива» Михаил Беляев подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:0, 1-0).
«Рады, что выиграли первой матч. Он был очень важным для нас. Мы старались играть системно. По самоотдаче ни к кому претензий нет, все молодчики.
В эпизоде с заброшенной шайбой сыграла роль и ошибка защитника на синей, и моё давление на него. Получилось, что прошёл неровный пас, я на него пошёл активно, и шайба прошла мимо защитника. Там всё очень быстро происходило, я не успел оценить, кто ошибся.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После травмы Красковского и моего перехода в его звено проблем с адаптацией к другим партнёрам не было. Мы играли и до этого вместе. В принципе мы играем системно, поэтому проблем не было», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 17 марта 2021
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