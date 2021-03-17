Картаев: игроки «Салавата» не всегда шли в тело, проигрывали борьбу

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).



«Тяжёлый матч для нас. Первые минуты, когда играли до удаления, всё складывалось неплохо. Потом удаление, пропустили шайбу, рикошет. Придерживались своей игры, пытались сравнять счёт, пропустили ещё один ненужный гол. Разберём ошибки, посмотрим видео.



Нам нужно было агрессивней быть в борьбе, навязывать свою игру, играть в тело. Мы не всегда шли в тело, проигрывали борьбу, шайба оказывалась у соперника. Была проблема со вбрасываниями, очень мало их выиграли. Будем работать над этим компонентом. С концентрацией не было проблем. Все понимают накал серии, настрой у ребят запредельный. Было много потерь в своей зоне, нужно побыстрее действовать и проще играть в своей зоне.



Всегда хочется играть лучше, не всегда я доволен своей игрой. Так получается, что где-то повезло, где-то партнёры здорово сыграли. Отскочило, и я забил. Это заслуга всех партнёров и всего звена», — передаёт слова Картаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават Юлаев» крупно уступил «Ак Барсу» в первом матче серии