Нападающий «Ак Барса» Воронков рассказал, как забил курьёзную шайбу Метсоле

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 1-0), а также прокомментировал курьёзный гол в ворота Юхи Метсолы.



«Очень хорошая игра, в большинстве забили, в меньшинстве хорошо отыграли. Мой 100-й матч в КХЛ? Обычные ощущения, идёт в плей-офф. Просто играем на победу. В эпизоде со своим голом увидел, что шайба не пересекла линию, за которую вратарь может выходить. Попытался ускориться и забил. Нужно играть плотно со всеми, а не только с первым звеном «Салавата». Следующий матч тоже будет тяжёлым, как и сегодня. Они заходят выиграть, будут бежать и атаковать», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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