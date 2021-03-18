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Коваленко получил клюшкой по лицу, Паскуале влетел в ворота. Фото победы «Локо» над ЦСКА

ЦСКА — «Локомотив» — 0:2
Коваленко получил клюшкой по лицу, Паскуале влетел в ворота. Фото победы «Локо» над ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0
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Вчера, 17 марта, в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

В середине третьего игрового отрезка, на 50-й минуте, Егор Коршков открыл счёт во встрече. Очки за результативные передачи на свой счёт записали нападающие Владимир Ткачёв и Андре Петерссон. На последней минуте третьего периода Михаил Беляев увеличил преимущество «Локомотива». Голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил шат-аут, отразив все 25 бросков.

Таким образом, «Локомотив» повёл в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 19 марта.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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