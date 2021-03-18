Коваленко получил клюшкой по лицу, Паскуале влетел в ворота. Фото победы «Локо» над ЦСКА

Вчера, 17 марта, в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
В середине третьего игрового отрезка, на 50-й минуте, Егор Коршков открыл счёт во встрече. Очки за результативные передачи на свой счёт записали нападающие Владимир Ткачёв и Андре Петерссон. На последней минуте третьего периода Михаил Беляев увеличил преимущество «Локомотива». Голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил шат-аут, отразив все 25 бросков.
Таким образом, «Локомотив» повёл в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 19 марта.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 18 марта 2021
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
08:56
-
08:31
-
08:15
-
08:10
-
07:47
-
07:38
-
07:34
-
07:31
-
07:18
-
07:01
-
06:45
-
06:33
-
06:23
-
06:17
-
05:50
-
05:07
-
04:50
-
04:22
-
04:00
-
03:46
-
03:16
-
00:04
-
00:00
- 17 марта 2021
-
23:55
-
23:21
-
22:43
-
22:37
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14