Разин — об иске против Людучина: зачем он мне нужен? Зачем потом думать, что у него семья?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на высказывания нападающего Романа Людучина.



«Я очень рад, что он меня выбрал. Даже интервью с великим Гашеком не произвело такого эффекта для его телеграм-канала, чтобы набрать подписчиков. Этот взрыв — пиар-акция. Значит, я интересен болельщикам.



Не было ли у меня с ним проблем? Я ему, наоборот, сохранил хоккейную жизнь. Его отчисляли из «Югры». И я поговорил с руководством. Он играл у меня в первой пятёрке.



Летом он мне звонил, говорил: «Андрей Владимирович, вы лучший тренер, возьмите меня». Но куда я его возьму с таким животом? Многие хотели бы оказаться на месте хоккеистов «Северстали».



Допускаю ли, что мог обидеть хоккеистов, что кто-то меня ненавидит? Конечно, были хоккеисты, которых я не ставил. Но чем я мог Людучина обидеть? Он у меня играл в первой пятёрке. У него статистика при мне поднялась, он забивал.



Я сейчас другой стал. Если я видел, что человек может играть лучше, а он не хочет, я заставлял тренироваться. Дополнительно с тренером по физподготовке тренироваться. Сейчас у меня таких людей в «Северстали» просто нет.



В той же «Югре» я пытался из людей выжать максимум. И это могло им не нравиться. Но я не понимаю, почему Людучин… Почему Королёв выставил это интервью с Лапенковым? К Королёву я вообще шикарно относился. Они с Людучиным у меня в первой пятёрке были. Люди, значит, пиарятся так.



Не буду ли в суд подавать по поводу Ибрагимова на Людучина? Я знаю, что суды могут по восемь раз переноситься. Выиграю я этот суд, посажу Людучина на два года. И что мне, легче станет?



Я, во-первых, потрачу свою кучу времени. И, во-вторых, зачем мне нужен Людучин, которого я посажу, зачем мне надо будет думать, что у него осталась семья, мама, папа?



Если он на меня подаст в суд и будет доказывать, что он там говорит, конечно, мне будет деваться некуда, я буду ответный иск подавать. Но сейчас мне элементарно некогда этим заниматься», — приводит слова Разина Metaratings.ru.

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