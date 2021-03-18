Кормье: у «Салавата» хороший голкипер. Мы знаем, что нужно его закрывать

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 1-0).
«Приятно победить, первый матч дома. Как и в тот раз, скажу, что мы ради этого играем всю регулярку, чтобы начинать серию дома, получать такое преимущество в начале серии. Трибуны сегодня были очень громкими, и ещё на раскатке мы видели, что было много людей. Они стояли у стекол, подбадривали нас, это приятно. Важно, что мы победили. Была хорошая встреча.
Яруллин отметил, что я хорошо подставил клюшку во время гола? Альберт просто вежливый, я обычно сыграл перед воротами. Он сделал хороший бросок, а до этого Харри Песонен здорово сыграл, сохранив шайбу, сделал передачу на Яруллина. Альберт здорово набросил, мне повезло, что смог переправить шайбу слева направо. Вратарям сложно отбивать броски, летящие на такой высоте. У соперника хороший голкипер, мы знаем, что нужно его закрывать. А для команды это был важный гол», — приводит слова Кормье пресс-служба казанцев.
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