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Артемий Панарин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Забитыми голами отличились Брендан Лемье и российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 17 результативных передач в 17 играх.

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Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.