Павел Бучневич забил два гола за две минуты в матче с «Филадельфией»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Третью и четвёртую шайбу в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для этого ему понадобилось две минуты. Таким образом, теперь на счету россиянина 10 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 14 результативных передач в 27 играх.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.