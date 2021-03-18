Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Павел Бучневич забил два гола за две минуты в матче с «Филадельфией»

Павел Бучневич забил два гола за две минуты в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Третью и четвёртую шайбу в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для этого ему понадобилось две минуты. Таким образом, теперь на счету россиянина 10 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 14 результативных передач в 27 играх.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021