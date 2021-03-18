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«Рейнджерс» забросили 7 шайб «Филадельфии» во втором периоде. У Зибанеджада – 6 очков

«Рейнджерс» забросили 7 шайб «Филадельфии» во втором периоде. У Зибанеджада – 6 очков
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 9:0 в пользу хозяев. «Рейнджерс» во втором периоде забросили семь шайб. Самым результативным во втором периоде стал Мика Зибанеджад, который забил три гола и сделал три результативные передачи. Российский нападающий Павел Бучневич оформил дубль. Артемий Панарин во втором периоде отметился результативной передачей, а в первом забил гол.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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