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Зибанеджад повторил рекорд НХЛ 1978 года по количеству набранных очков за период

Зибанеджад повторил рекорд НХЛ 1978 года по количеству набранных очков за период
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, оформивший голевой и ассистентский хет-трик (3+3) во втором периоде игры с «Филадельфией», повторил рекорд турнира по количеству набранных очков за период, установленный Брайаном Троттье 23 декабря 1978 года, который также набрал 6 очков (3+3).

В текущем сезоне Зибанеджад провёл 28 матчей в составе «Рейнджерс», в которых набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «0».

«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» — 9:0, у Панарина и Бучневича 6 очков на двоих
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