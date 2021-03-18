За 10 минут матча с «Филадельфией» Зибанеджад забил столько же, сколько ранее за 27 встреч

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, оформивший голевой и ассистентский хет-трик (3+3) во втором периоде игры с «Филадельфией», повторил рекорд турнира по количеству набранных очков за период, установленный Брайаном Троттье 23 декабря 1978 года, который также набрал 6 очков (3+3).

Примечательно, что перед матчем с «Филадельфией» в активе шведского нападающего было 11 (3+8) очков в 27 встречах регулярного чемпионата. Таким образом, за 10 минут сегодняшнего матча Зибанеджад забил столько же, сколько ранее за 27 матчей. Теперь на его счету стало 17 (6+11) очков в 28 встречах.