За 10 минут матча с «Филадельфией» Зибанеджад забил столько же, сколько ранее за 27 встреч

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.
27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, оформивший голевой и ассистентский хет-трик (3+3) во втором периоде игры с «Филадельфией», повторил рекорд турнира по количеству набранных очков за период, установленный Брайаном Троттье 23 декабря 1978 года, который также набрал 6 очков (3+3).
Примечательно, что перед матчем с «Филадельфией» в активе шведского нападающего было 11 (3+8) очков в 27 встречах регулярного чемпионата. Таким образом, за 10 минут сегодняшнего матча Зибанеджад забил столько же, сколько ранее за 27 матчей. Теперь на его счету стало 17 (6+11) очков в 28 встречах.
- 18 марта 2021
-
07:18
-
07:01
-
06:45
-
06:33
-
06:23
-
06:17
-
05:50
-
05:07
-
04:50
-
04:22
-
04:00
-
03:46
-
03:16
-
00:04
-
00:00
- 17 марта 2021
-
23:55
-
23:21
-
22:43
-
22:37
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:02
-
21:49
-
21:46
-
21:30
-
21:15
-
20:56
-
20:43
-
20:37
-
20:12
-
20:07