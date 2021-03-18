«Виннипег» обыграл «Монреаль», у Романова – «-1»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Уже в первом периоде матча игроки «Виннипега» создали себе комфортное преимущество в две шайбы – отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор. Во втором игровом отрезки команды обменялись заброшенными шайбами – за «Монреаль» голом отметился Филипп Дано, а за «Виннипег» вторую шайбу в игре забросил Кайл Коннор. В заключительном периоде Брендан Галлахер сократил отставание «Монреаля» до минимума – 2:3, а за минуту до конца встречи Тайлер Тоффоли сравнял счёт в матче. Точный бросок Николая Элерса в овертайме принёс «Виннипегу» победу в этом матче.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 15 минут и 15 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1».
«Виннипег Джетс», набрав 38 очков в 29 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (34) – 4-е.
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