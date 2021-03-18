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«Виннипег» обыграл «Монреаль», у Романова – «-1»

«Виннипег» обыграл «Монреаль», у Романова – «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Уже в первом периоде матча игроки «Виннипега» создали себе комфортное преимущество в две шайбы – отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор. Во втором игровом отрезки команды обменялись заброшенными шайбами – за «Монреаль» голом отметился Филипп Дано, а за «Виннипег» вторую шайбу в игре забросил Кайл Коннор. В заключительном периоде Брендан Галлахер сократил отставание «Монреаля» до минимума – 2:3, а за минуту до конца встречи Тайлер Тоффоли сравнял счёт в матче. Точный бросок Николая Элерса в овертайме принёс «Виннипегу» победу в этом матче.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 15 минут и 15 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1».

«Виннипег Джетс», набрав 38 очков в 29 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (34) – 4-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилер (Форборт, Штястны) – 00:50' (5x5)   2:0 Коннор (Дюбуа, Элерс) – 15:46' (5x5)   2:1 Дано (Галлахер, Татар) – 21:26' (5x5)   3:1 Коннор (Дюбуа, Моррисси) – 33:42' (5x5)   3:2 Галлахер (Дано) – 45:58' (5x5)   3:3 Тоффоли (Перри, Друен) – 58:35' (6x5)   4:3 Элерс (Дюбуа) – 60:55' (3x3)
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