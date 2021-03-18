Ноблох рассказал, как узнал, что нужно заменить Куинна на тренерской скамейке «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.
Обязанности главного тренера «Рейнджерс» в этом матче исполнял главный тренер клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Ноблох. Всё дело в том, что тренерский штаб «синерубашечников» во главе с Дэвидом Куинном был отстранён от участия в матче из-за протокола коронавируса.
«Около 11:30 утра мне сообщили, что, возможно, сегодня мне нужно будет работать с «Рейнджерс». В это время я проводил тренировку в «Хартфорде». Через полтора часа эта информация подтвердилась. Дэвид Куинн подготовил для меня предварительный скаутский отчёт и всё необходимое видео. Всё, что мне оставалось, это придерживаться выбранного плана на игру. Это сработало. Мы выиграли 9:0.
У нас с Куинном состоялось около шести телефонных разговоров. Мы обсуждали план на игру и наложение звеньев. Дэвид хотел, чтобы на вбрасывания в зону нападения максимально часто выходили наши лучшие игроки. Возможно, что я продолжу работать с командой во время матчей в Вашингтоне. На всякий случай взял с собой дополнительные вещи», — сказал Ноблох после матча.
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