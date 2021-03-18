Капитан «Филадельфии» Жиру прокомментировал поражение со счётом 0:9 в матче с «Рейнджерс»

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал поражение со счётом 0:9 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Очевидно, что после матча в раздевалке команды состоялся небольшой разговор, потому что это просто неприемлемо. Стыдно играть так, как сегодня это сделала «Филадельфия». Мы абсолютно не помогли нашим голкиперам. На самом деле, мне почти нечего сказать по этому матчу. Мы знаем, что команде нужно проснуться, и очень хорошо, что новая игра уже завтра. Мы обязаны реабилитироваться», — приводит слова Жиру журналист Адам Кимельман.

27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, оформивший голевой и ассистентский хет-трик (3+3) во втором периоде игры с «Филадельфией», повторил рекорд турнира по количеству набранных очков за период, установленный Брайаном Троттье 23 декабря 1978 года, который также набрал 6 очков (3+3).