Марк Стоун подрался с Томашем Гертлом, Джонатан Маршессо — с Логаном Кутюром. Видео драк

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4.

В третьем периоде состоялись две драки с участием одних из главных звёзд обеих команд. Сначала в кулачном бою сошлись капитан «Вегаса» Марк Стоун и нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл, а спустя три минуты подрались форвард «рыцарей» Джонатан Маршессо и капитан «акул» Логан Кутюр. Все перечисленные хоккеисты были наказаны большими штрафами.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео первой драки можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео второй драки можно на сайте «Яндекс.Эфир».