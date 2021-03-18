Зибанеджад: я и сам ждал от себя намного большего. На прошлой неделе пошло улучшение

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (9:0) поделился впечатлениями от одной из лучших встреч за всю свою карьеру. Шведский форвард оформил хет-трик и ещё трижды ассистировал партнёрам.

«Слабый старт сезона — это, конечно, совсем не то, чего от меня ждали. Я и сам ждал от себя намного большего. Но я просто пытался работать и доверять себе. На прошлой неделе пошло улучшение, меня продолжали поддерживать ребята. Нам нужно просто играть друг за друга и не усложнять ситуацию. Да, много всяких разговоров, но надо выходить и играть», — заявил Зибанеджад.

Примечательно, что перед матчем с «Филадельфией» в активе шведского нападающего было 11 (3+8) очков в 27 встречах регулярного чемпионата. Таким образом, за 10 минут сегодняшнего матча Зибанеджад забил столько же, сколько ранее за 27 матчей. Теперь на его счету стало 17 (6+11) очков в 28 встречах.

За 10 минут матча с «Филадельфией» Зибанеджад забил столько же, сколько ранее за 27 встреч