Георгиев — о победе со счётом 9:0: честно говоря, у меня нет слов

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев кратко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (9:0).

«Честно говоря, у меня нет слов. Я пытался сосредоточиться на своей работе, но нельзя было не заметить, насколько невероятно играли парни. Моя игра в этом сезоне? Было немного сложно, но это часть работы вратаря. Вы имеете дело со взлётами и падениями, но должны продолжать усердно работать и верить в свою игру», — сказал Георгиев на пресс-конференции.

Российский голкипер «Рейнджерс» отразил 26 бросков, оформив второй шат-аут в этом сезоне НХЛ. Ранее 25-летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности 17 января во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). В общей сложности, в нынешней регулярке Георгиев принял участие в 13 матчах, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 3,01 и проценте отражённых бросков 89,7.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев оформил второй шат-аут в этом сезоне НХЛ