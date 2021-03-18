Карчиди — о провале «Филадельфии»: голкипер Эллиотт мог бы подать в суд на одноклубников
Обозреватель Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди прокомментировал разгромное поражение «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:9).
«Вратарь Эллиотт мог бы подать в суд на одноклубников из-за полного отсутствия поддержки. «Филадельфия» оформила сомнительный рекорд клуба, пропустив 7 голов за один период», — написал Карчиди.
Голкипер Брайан Эллиотт начал матч в стартовом составе «Филадельфии», но провёл на льду всего 27,5 минут. Канадский вратарь справился с 8 бросками из 13, и после пятой пропущенной шайбы уступил место в воротах Картеру Харту.
Ранее капитан «Филадельфии» Клод Жиру прокомментировал поражение со счётом 0:9 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс».
Капитан «Филадельфии» Жиру прокомментировал поражение со счётом 0:9 в матче с «Рейнджерс»
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