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Зибанеджад стал седьмым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим шесть очков в одном матче

Зибанеджад стал седьмым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим шесть очков в одном матче
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, оформивший голевой и ассистентский хет-трик (3+3) во втором периоде игры с «Филадельфией», повторил рекорд турнира по количеству набранных очков за период, установленный Брайаном Троттье 23 декабря 1978 года, который также набрал 6 очков (3+3).

Зибанеджад также стал седьмым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим шесть очков в одном матче. Ранее подобным достижением отмечались Андерс Хедберг (дважды), Франк Буше, Билл Кук, Дон Рэлей, Стив Виккерс и Марк Мессье (все по разу).

Зибанеджад: я и сам ждал от себя намного большего. На прошлой неделе пошло улучшение
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