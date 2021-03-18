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Бучневич — об отстранении Куинна: «Рейнджерс» хорошо справились с ситуацией

Бучневич — об отстранении Куинна: «Рейнджерс» хорошо справились с ситуацией
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (9:0) прокомментировал отсутствие на тренерской скамейке главного тренера команды Дэвида Куинна.

Обязанности главного тренера «Рейнджерс» в этом матче исполнял главный тренер клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Ноблох. Всё дело в том, что тренерский штаб «синерубашечников» во главе с Куинном был отстранён от участия в матче из-за протокола коронавируса.

«Пришли на стадион и узнали, что у нашего тренера положительный тест. Никто не знал, что должно произойти. Но я думаю, что мы хорошо справились с ситуацией, сыграли здорово и одержали победу, которая очень важна для нас», — сказал Бучневич.

Российский форвард «Рейнджерс» в этом матче записал на свой счёт дубль и две результативные передачи.

Ноблох рассказал, как узнал, что нужно заменить Куинна на тренерской скамейке «Рейнджерс»
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