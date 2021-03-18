Кто победит в серии СКА — «Динамо»?

Вчера, 17 марта, стартовал второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На Востоке «Ак Барс» в первом матче противостояния обыграл «Салават Юлаев» (4:1), а на Западе ЦСКА уступил «Локомотиву» (0:2). Сегодня начнутся серии с участием «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга», а также СКА и московского «Динамо».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в серии СКА — «Динамо»?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

В первом раунде команда Валерия Брагина обыграла минское «Динамо» (4-1), в свою очередь подопечные Владимира Крикунова с аналогичным счётом прошли «Северсталь». Первый матч противостояния состоится на домашнем льду СКА.

Полное расписание матчей: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта

*в случае необходимости