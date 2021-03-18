М. Ткачук: игроки «Торонто» наверняка облизывались, глядя на наш матч с «Эдмонтоном»

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал разгромное поражение команды в домашнем матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:7).

Статистика Мэттью Ткачука в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

«Гарантирую, что хоккеисты «Торонто», смотря сегодня за тем, как мы играем с «Эдмонтоном», просто облизывались. У них очень техничная команда, и они наверняка хотят для себя такой же лёгкой игры в пятницу и субботу», — приводит слова Ткачука The Athletic.

В матче с «нефтяниками» 23-летний Ткачук набрал 2 (0+2) очка, заработав показатель полезности «+1». 20 и 21 марта «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Калгари» на своей площадке. «Огоньки» проиграли три из четырёх последних матчей с «кленовыми листьями».