Грабовский: уровень судейства в КХЛ не такой высокий, как в НХЛ, где всё правильно

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский поделился мнением об уровне судейства в Континентальной хоккейной лиге.
«Для меня было непросто играть эти матчи, когда не всё идёт в твою сторону. Не всё было правильно. Для меня это впервые, и я не видел подобного раньше. Уровень судейства не настолько высокий, как в НХЛ, где всё должно быть правильно. Обидно проигрывать, начинаешь везде искать оправдания. И мы тоже совершили немало ошибок», — сказал Грабовский на итоговой пресс-конференции.
На 79-й минуте третьего матча серии со СКА «Динамо» играло в двойном меньшинстве, СКА проводил позиционную атаку. После передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина шайбу получил Линден Вей. Он сблизился с воротами, выждал паузу и бросил точно в дальний угол, принеся своей команде победу. После этого капитан минчан Роб Клинкхаммер, прежде удалённый за удар клюшкой, выехал со скамейки штрафников и махнул рукой в сторону судей.
- 18 марта 2021
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