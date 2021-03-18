Дмитрий Фёдоров: есть грусть и тоска, что Гимаев так рано ушёл от нас

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Фёдоров поделился воспоминаниями о заслуженном тренере России, известном телекомментаторе Сергее Гимаеве, который ушёл из жизни 18 марта 2017 года.

«Уже не получится вспомнить первую встречу с Сергеем Наильевичем. Он был очень контактным, общительным человеком. Знакомство, уверен, произошло легко и непринуждённо, само-собой. В конце 1996 года я начал вести хоккейную программу «Щелчок», посещал игры, так, наверное, и познакомились. Он принимал активное участие в телевизионной жизни уже во второй половине 90-х. Приходил, в том числе, и к нам на репортажи как приглашенный гость. В отличии от многих хоккейных людей он понимал, что недостаточно только игровых знаний для того, чтобы работать на телевидении, нужно быть острым, злободневным, дискуссионным. И этими качествами он обладал. Я думаю, секрет его успеха на телевидении в коммуникабельности, невероятном обаянии, знании предмета и законов телевидения.

Будучи воспитанным в хоккейной среде, он мог быть злым, ведь без злости там не обойтись, но Сергей Наильевич умел контролировать эмоции, стресс, и часто меня урезонивал, когда в работе возникали накладки: «Дим, успокойся, успокойся». Он совершенно точно не был мягким, но и не был конфликтным. Свою позицию всегда мог отстоять. Но что касается эфиров, он старался создать «конфликт», чтобы показать разные точки зрения, и после говорил: «Здорово, так подискутировали!». Он радовался эфиру, в котором с ним не соглашались. Мог даже попросить: «Заведи меня как следует, сейчас прямо, разозли». Он чётко понимал аудиторию и осознавал необходимость конфронтации в эфире, чтобы зрителям было интересно. И ещё у него было замечательное качество, по которому лично я определяю масштабы таланта комментатора и ведущего — умение работать в паре.

Иногда великие, большие комментаторы бывают невероятными индивидуалистами, а он умел работать с партнёром. Яркий пример — их работа с Юрием Розановым, они вместе вели репортажи и участвовали в передаче «Акценты». Изначально я предполагал, что у них вряд ли получится в тандеме, потому что оба любили поговорить, у них такая цветистая, яркая речь, они могут отвлечься на злободневные темы, но все получилось очень интересно, прелюбопытнейше даже, сказал бы я. Также Сергей Наильевич был открыт к критике, адекватно реагировал на конструктивные замечания. Еще он ценил человеческие отношения. Он спрашивал у коллег о чём-то личном, как идут дела, а не только о работе. И всегда мог найти что-то светлое в любой, даже самой плохой ситуации. Как-то мы готовились к эфиру, это был 2015 год, разгар событий на Украине, у нас был такой диалог, я спросил:

— Понимаете, сейчас центр жизни там, и всё внимание тоже к тому, что там происходит? А хоккей где-то на обочине.

— Так иногда пройдёшь по кладбищу и понимаешь, что хоккей в жизни не главное, — ответил он.

И мы отправились из гримёрки на эфир по коридору, немного взгрустнули, но он встрепенулся и говорит:

— Но всё равно нужно людям давать положительные эмоции, тем более на фоне такой ситуации.

И за минуту мы настроились на эфир, он прошёл весело, бодро.

Он умел очень разумно и логично рассказывать о жизни, не замалчивал проблемы хоккея, мог поворчать, но, в то же время, он хотел и мог во всём видеть хорошее. Не было перекосов в какую-либо сторону. Соблюдал здоровый баланс. И когда мы с коллегами вспоминаем о Сергее Наильевиче, конечно есть грусть и тоска, что он так рано ушёл от нас, но с другой стороны мы помним его улыбку, победные репортажи. Итог воспоминаний о нём жизнерадостный», — цитирует Фёдорова пресс-служба ХК «Адмирал», которая подготовила специальный текст, посвящённый памяти Сергея Наильевича.