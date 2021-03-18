«Сибирь» продлила контракт с Комаровым. Он стал третьим снайпером команды в регулярке
Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с нападающим Виктором Комаровым, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.
27-летний форвард выступает за «Сибирь» с сезона-2018/2019. Минувший регулярный чемпионат стал наиболее успешным для Виктора в новосибирской команде. Комаров принял участие в 54 матчах, в которых набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности "-2" и 45 минутах штрафного времени.
Также в этом сезоне Виктор стал третьим снайпером команды, уступив только финскому форварду Юусо Пуустинену (18 голов) и российскому нападающему Олегу Ли (17 шайб). Комаров является воспитанником челябинского хоккея, но в КХЛ дебютировал в составе тольяттинской «Лады» в сезоне-2015/2016.
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