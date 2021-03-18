Бабенко — о серии со СКА: чисто психологически «Динамо» на выезде начинать легче

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко рассказал о подготовке команды к серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.

«Немного отдохнули, но в принципе как раз и готовились к сопернику, разбирали игру, делали тактические наработки. Приехали сюда и надеемся, что сегодня будет интересная игра. Опыт — это всегда опыт. Когда я был игроком, нам говорили, что нужно делать. Так же сейчас и мы будем пытаться рассказать ребятам о нюансах, о маленьких вещах, которые могут серьёзно помочь в игре. Чисто психологически всё-таки на выезде начинать легче, потому что СКА — это та команда, которая дома играет сильнее, чем на выезде», — сказал Бабенко в эфире клубного телевидения.

В первом раунде команда Валерия Брагина обыграла минское «Динамо» (4-1), в свою очередь подопечные Владимира Крикунова с аналогичным счётом прошли «Северсталь». Первый матч противостояния состоится на домашнем льду СКА.

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