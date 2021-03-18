Кто победит в серии «Авангард» — «Металлург»?
Вчера, 17 марта, стартовал второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На Востоке «Ак Барс» в первом матче противостояния обыграл «Салават Юлаев» (4:1), а на Западе ЦСКА уступил «Локомотиву» (0:2). Сегодня начнутся серии с участием «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга», а также СКА и московского «Динамо».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в серии «Авангард»— «Металлург»?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
В первом раунде команда Боба Хартли обыграла «Автомобилист» (4-1), в свою очередь подопечные Ильи Воробьёва выбили из борьбы «Барыс» (4-2). Первый матч противостояния состоится на домашнем льду омской команды.
Полное расписание матчей: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта
*в случае необходимости
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