Михайлов: для меня не сюрприз, что у Григоренко возникли проблемы в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможном возвращении Михаила Григоренко в ЦСКА. Напомним, «Коламбус» выставил Григоренко на драфт отказов, однако россиянина не забрал ни один из клубов НХЛ.



«Григоренко ЦСКА уж точно не помешал бы, тем более что в атаке не все хорошо. Но нужно исходить из реалий — этот сезон по контракту он должен провести за океаном. Кстати, для меня не сюрприз, что там у него возникли проблемы. Григоренко — интересный нападающий, но силовая борьба — не его конек. Это Кирилл Капризов терпит единоборства, любит и создать, и ударить, его успех за океаном не удивил. А вот стихия Михаила — хоккей на чистом льду.



Вернёт ли его летом ЦСКА? Это вопрос к руководству клуба», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

Ни один клуб НХЛ не забрал Григоренко с драфта отказов. Форвард остался в «Коламбусе»