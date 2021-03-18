Михайлов: для меня не сюрприз, что у Григоренко возникли проблемы в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможном возвращении Михаила Григоренко в ЦСКА. Напомним, «Коламбус» выставил Григоренко на драфт отказов, однако россиянина не забрал ни один из клубов НХЛ.
«Григоренко ЦСКА уж точно не помешал бы, тем более что в атаке не все хорошо. Но нужно исходить из реалий — этот сезон по контракту он должен провести за океаном. Кстати, для меня не сюрприз, что там у него возникли проблемы. Григоренко — интересный нападающий, но силовая борьба — не его конек. Это Кирилл Капризов терпит единоборства, любит и создать, и ударить, его успех за океаном не удивил. А вот стихия Михаила — хоккей на чистом льду.
Вернёт ли его летом ЦСКА? Это вопрос к руководству клуба», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.
- 18 марта 2021
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