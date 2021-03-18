Барбашёв: Тарасенко совершил подвиг

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мыслями о возвращении на лёд Владимира Тарасенко.



«Возвращение Тарасенко — большая радость для клуба. Вова — один из главных игроков нашей команды, один из лидеров. За последние три года он перенес три операции на одном плече, для него это было тяжелым периодом. Но несмотря на это, он каждый день приходил на арену позитивным, работал усердно над плечом. Огромный плюс, что он вернулся сейчас, когда команда очень нуждается в свежих игроках.



Мы общаемся с ним каждый день. Мы с Вовой по возможности стараемся не читать прессу, но слухи и до нас доходят. Писали, что травма заставит его завершить карьеру. Мы над этим смеялись. Дурацкие слухи, которые непонятно откуда взялись. Сейчас Вова чувствует себя великолепно, даже лучше, чем после предыдущей операции. Он в хорошем настроении, играет, забивает, набирает очки, борется.



Считаю, что Тарасенко совершил подвиг. У меня сейчас была первая операция в карьере. И у меня еще не особо серьезная травма. Мне было тяжеловато после нее. А у Вовы было гораздо сложнее всё, он намного больше пропускал. Так что это вообще другое, даже не сравнить», — приводит слова Барбашёва Sport24.

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