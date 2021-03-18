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Щемеров: никаких претензий к Ковальчуку, через некоторое время он позвонил, извинился

Щемеров: никаких претензий к Ковальчуку, через некоторое время он позвонил, извинился
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров поделился мыслями об эпизоде, произошедшем в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом».

Напомним, на 10-й минуте встречи нападающий «ястребов» Илья Ковальчук пошёл прессинговать соперников в зону екатеринбургской команды. Сначала он столкнулся с форвардом Павлом Дацюком, а после пытался исполнить силовой приём против Александра Щемерова, но врезался в колено защитника. Судьи квалифицировали нарушение как удар коленом и выписали Ковальчуку дисциплинарный штраф до конца встречи.

«У меня раньше был похожий эпизод. Мне было 18 или 19 лет, и я попал под Оскара Осалу. Я сломал ключицу и выбыл на полгода. Так что я научен горьким опытом. Не хотелось второй раз попадать в такую мясорубку. У нас с Ковальчуком немного разная комплекция, поэтому я решил уйти от силового. Но никаких претензий к Илье — он хотел сыграть чисто. Так получилось, это стечение обстоятельств.

Через некоторое время Ковальчук позвонил, извинился. Понятно, что сразу после матча никто этого делать не будет: все на эмоциях, решается судьба серии», — приводит слова Щемерова пресс-служба КХЛ.

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