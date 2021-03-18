Решение по участию Красковского во втором матче серии с ЦСКА будет принято перед игрой
Нападающий ярославского «Локомотива» Павел Красковский, несмотря на травму, полученную в первой игре серии плей-офф КХЛ с ЦСКА, продолжает подготовку ко второму матчу серии.
«Красковский с командой готовится ко второй игре. Решение по его участию в матче тренеры примут завтра», — приводит слова представителя пресс-службы «Локомотива» «Р-Спорт».
Напомним, первая встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Таким образом, «Локомотив» повёл в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 19 марта.
Павел Красковский в нынешнем сезоне КХЛ провёл 56 матчей, набрав 38 (17+21) очков при 36 минутах штрафа.
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