В «Баффало» отменили утреннюю раскатку команды из-за коронавируса у одного из тренеров

Тренерский штаб «Баффало Сэйбрз» отменил утреннюю раскатку команды перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», сообщает пресс-служба НХЛ.



Причиной такого решения стал положительный тест на коронавирус у одного из тренеров «Сэйбрз». Официального заявления Национальной Хоккейной Лиги о возможно переносе данного матча сделано еще не было.



Матч между соперниками Восточного дивизиона должен пройти в ночь на 19 марта в 2:00 мск. Последние три матча между этими командами закончились победой чёрно-желтых. «Бостон» в последнем матче сумел прервать серию из двух поражений подряд, обыграв «Питтсбург Пингвинз». Клуб из Баффало проиграл 12 матчей подряд. Последний раз они побеждали в конце февраля. 24 февраля в гостях «Сэйбрз» разгромили «Девилз» со счётом 4-1.