Сергей Гончарук продлил контракт с нижегородским «Торпедо»
Нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук продлил контракт с клубом на два года, сообщает официальный аккаунт клуба в «Твиттере».
Новый контракт 21-летнего хоккеиста будет действовать до конца сезона 2022/2023 года. В КХЛ Сергей Гончарук выступал только за нижегородскую команду. В составе нижегородцев он провёл 105 матчей, из них 98 в регулярных чемпионатах, забросил 13 шайб и отдал 5 передач, суммарно набрав 18 очков при показателе полезности “-14”.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Гончарука 53 встречи, в которых он набрал 11 (10+1) очков при показателе полезности "-8".
В МХЛ выступал за приморский «Тайфун» и мытищинские «Атланты». Является воспитанником приморской команды.
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