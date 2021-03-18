Сергей Гончарук продлил контракт с нижегородским «Торпедо»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук продлил контракт с клубом на два года, сообщает официальный аккаунт клуба в «Твиттере».



Новый контракт 21-летнего хоккеиста будет действовать до конца сезона 2022/2023 года. В КХЛ Сергей Гончарук выступал только за нижегородскую команду. В составе нижегородцев он провёл 105 матчей, из них 98 в регулярных чемпионатах, забросил 13 шайб и отдал 5 передач, суммарно набрав 18 очков при показателе полезности “-14”.



В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Гончарука 53 встречи, в которых он набрал 11 (10+1) очков при показателе полезности "-8".



В МХЛ выступал за приморский «Тайфун» и мытищинские «Атланты». Является воспитанником приморской команды.