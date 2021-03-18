СКА — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на первый матч серии

Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Самонов (Аскаров);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Вей — Бурдасов
Хафизуллин — Бенгтссон, Цицюра — Кемппайнен — Кетов;
Кирсанов — Токранов, Марченко — Морозов — Галимов;
Антипин, Тимкин, Стрёмвалль — Кукштель — Подколзин.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Кулёмин;
Бойков, О. Зайцев, Круглов — Игумнов — Муранов.
Ранее СКА прошёл «Динамо» Минск (4-1), а московское «Динамо» — «Северсталь» (4-1).
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