Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СКА — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на первый матч серии

Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Самонов (Аскаров);

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Вей — Бурдасов

Хафизуллин — Бенгтссон, Цицюра — Кемппайнен — Кетов;

Кирсанов — Токранов, Марченко — Морозов — Галимов;

Антипин, Тимкин, Стрёмвалль — Кукштель — Подколзин.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Кулёмин;

Бойков, О. Зайцев, Круглов — Игумнов — Муранов.

Ранее СКА прошёл «Динамо» Минск (4-1), а московское «Динамо» — «Северсталь» (4-1).