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СКА — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на первый матч серии

СКА — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на первый матч серии
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Самонов (Аскаров);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Вей — Бурдасов
Хафизуллин — Бенгтссон, Цицюра — Кемппайнен — Кетов;
Кирсанов — Токранов, Марченко — Морозов — Галимов;
Антипин, Тимкин, Стрёмвалль — Кукштель — Подколзин.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Кулёмин;
Бойков, О. Зайцев, Круглов — Игумнов — Муранов.

Ранее СКА прошёл «Динамо» Минск (4-1), а московское «Динамо» — «Северсталь» (4-1).

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