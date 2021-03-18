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Игорь Шестёркин вернулся к тренировкам после травмы

Игорь Шестёркин вернулся к тренировкам после травмы
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вернулся к тренировкам с командой. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Винс Меркольяно.

«Игорь Шестёркин сегодня на тренировке вместе с командой», — написал Маркольяно.

Напомним, Шестёркин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Шестёркин в том матче за 54.08 совершил 32 сейва при 33 бросках. Другой вратарь Александр Георгиев заменил получившего травму Шестёркина и за 5.52 сделал три сейва. После матча главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн сообщил, что Шестёркин получил травму нижней части тела — у российского вратаря было лёгкое растяжение паха.

Таким образом, Шестёркин не выходил на лёд с 5 марта 2021 года.

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