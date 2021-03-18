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Салливан: Малкин проходит обследование

Салливан: Малкин проходит обследование
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии российского нападающего команды Евгения Малкина после полученной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

«Джино продолжает проходить обследование. Мы надеемся получить более точную информацию в течение завтрашнего дня или около того»- приводит слова Салливана официальный аккаунт «пингвинов» в «Твиттере».

Напомним, в среду 17 марта «Питтсбург» на домашней арене уступил «Бостону» со счётом 1:2. 34-летний российский форвард «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.

В следующем матче 19 марта «пингвины» сыграют с «Нью-Джерси».

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