Григоренко вернулся в состав «Коламбуса» после прохождения драфта отказов

Российский нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко вернулся в состав команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Российский хоккеист попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» в четвёртое звено.
Напомним, клуб выставил игрока на драфт отказов, однако ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским хоккеистом.
Григоренко сыграл за «Блю Джекетс» 18 матчей, набрав 7 (2+5) очков при среднем игровом времени в 12 минут и 51 секунду. Его контракт на $ 1,2 млн завершается после окончания нынешнего сезона.
Ранее обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн высказал мнение, что «Коламбус» вряд ли сохранит Григоренко после нынешнего сезона.
Григоренко подписал контракт с «Коламбусом» летом 2020 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2020/2021.
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