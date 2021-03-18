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Григоренко вернулся в состав «Коламбуса» после прохождения драфта отказов

Григоренко вернулся в состав «Коламбуса» после прохождения драфта отказов
Хоккей / НХЛ 0
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Российский нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко вернулся в состав команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Российский хоккеист попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» в четвёртое звено.

Напомним, клуб выставил игрока на драфт отказов, однако ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским хоккеистом.

Григоренко сыграл за «Блю Джекетс» 18 матчей, набрав 7 (2+5) очков при среднем игровом времени в 12 минут и 51 секунду. Его контракт на $ 1,2 млн завершается после окончания нынешнего сезона.

Ранее обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн высказал мнение, что «Коламбус» вряд ли сохранит Григоренко после нынешнего сезона.

Григоренко подписал контракт с «Коламбусом» летом 2020 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2020/2021.

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