Российский нападающий Евгений Свечников вернулся в состав «Детройта»

Форварды «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсон и Евгений Свечников вернулись в состав клуба. Об этом было объявлено в официальном «твиттере» команды. Оба нападающих находились в запасе и были вызваны из taxi-squad 18 марта.
17 февраля Свечников был переведен в taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) после вызова из фарм-клуба крыльев «Гранд Рапидс Гриффинз».
В 185 матчах в АХЛ россиянин набрал 101 очко (39+62).В 2017 году стал обладателем кубка Колдера в составе фарм-клуба «крыльев». Прошлый сезон Свечников пропустил из-за травмы.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников провёл 3 матча, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В нынешнем сезоне Евгений Свечников принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-2».
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