Сергеев повторил снайперский рекорд «Динамо» по голам в одном плей-офф среди защитников

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев забросил вторую шайбу команды в матче с санкт-петербургским СКА. Для Андрея этот гол стал четвёртым в его дебютном плей-офф в стане бело-голубых. Сергеев повторил снайперский рекорд московского «Динамо» по голам в одном розыгрыше плей-офф среди защитников, который ранее принадлежал Карелу Рахунеку и Янне Яласвааре. При этом необходимо отметить, что Сергееву хватило шести матчей на четыре заброшенные шайбы, тогда как Рахунек (в сезоне-2008/2009) и Яласваара (в сезоне-2012/2013) провели 12 и 19 матчей соответственно.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Андрей Сергеев перешёл в московское «Динамо» в мае 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 35 (6+29 очков).
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