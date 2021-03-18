«Металлург» обыграл «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи магнитогорским «Металлургом» — точный бросок с передачи Николая Прохоркина нанёс Филип Хольм. На 11-й минуте встречи «Авангард» сравнял счёт усилиями Рида Буше. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Тейлора Бека с передач Сергея Мозякина и Филипа Хольма «Авангард» спустя 19 секунд ответил точным броском Егора Чинахова.



Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Металлургу» удалось забросить три безответные шайбы. Отличились Семён Кошелев, Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил. По итогам матча три очка (1+2) на свой счёт записал Тейлор Бек. Филип Хольм, Сергей Мозякин и Деннис Расмуссен набрали по два очка.

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Таким образом, «Металлургу» удалось повести в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Балашихе 20 марта.