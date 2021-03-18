Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» обыграл «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

«Металлург» обыграл «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
18 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Хольм (Прохоркин) – 05:21' (5x5)   1:1 Буше (Каски, Толчинский) – 10:51' (5x4)   1:2 Бек (Мозякин, Хольм) – 35:59' (5x4)   2:2 Чинахов (Береглазов, Семёнов) – 36:18' (5x5)   2:3 Кошелев (Мартынов, Бек) – 45:15' (5x5)   2:4 Мозякин (Расмуссен, Карпов) – 45:51' (5x5)   2:5 Нестрашил (Бек, Расмуссен) – 48:00' (5x4)

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи магнитогорским «Металлургом» — точный бросок с передачи Николая Прохоркина нанёс Филип Хольм. На 11-й минуте встречи «Авангард» сравнял счёт усилиями Рида Буше. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Тейлора Бека с передач Сергея Мозякина и Филипа Хольма «Авангард» спустя 19 секунд ответил точным броском Егора Чинахова.

Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Металлургу» удалось забросить три безответные шайбы. Отличились Семён Кошелев, Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил. По итогам матча три очка (1+2) на свой счёт записал Тейлор Бек. Филип Хольм, Сергей Мозякин и Деннис Расмуссен набрали по два очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлургу» удалось повести в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Балашихе 20 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021