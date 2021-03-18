Крикунов: «Динамо» использовало одно большинство. К сожалению, только одно и было

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА.
«Я скажу, что ребята в общем-то старались. Это первая игра серии, и они ответственно отнеслись к выполнению задания, отработали хорошо. Мы использовали сегодня одно большинство. К сожалению, у нас оно только одно и было. Молодцы.
Гол Сергеева пришёл в самый нужный момент матча? Думаю, что все голы нужные, не бывает ненужных голов. Они давили, но надо и забивать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу московского клуба. «Динамо» повело в серии со счётом 1-0. Второй матч серии состоится в Санкт-Петербурге 20 марта 2021 года.
- 18 марта 2021
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